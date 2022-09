B2Cheese, il business caseario protagonista: oltre 100 espositori in Fiera

Prende il via giovedì 29 settembre in fiera la seconda edizione di B2Cheese, dedicata agli operatori del comparto lattiero caseario italiano, che mettono in mostra più di 100 aziende: un vanto per Bergamo più che mai capitale del formaggio. «La filiera sta affrontando un momento difficile, con l’impennata dei costi e la carenza di materie prime – commenta Francesco Maroni, presidente di Forme -. B2Cheese fa sedere allo stesso tavolo tutti i protagonisti della filiera: istituzioni, associazioni, consorzi. produttori e distributori, per favorire un confronto generando sviluppo e business». «Questa due giorni - spiega Alberto Gottardi, vicepresidente di Forme -, nasce in seno a Forme grazie alla partnership con Promoberg, e rappresenta il complemento di un movimento che mette in rete un mondo straordinario come quello del formaggio italiano».