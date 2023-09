Bcc Milano: «Vogliamo diventare la banca del territorio»

«Siamo arrivati a Bergamo, un anno fa in una condizione di servizi tipica del mondo cooperativo, lo stesso spirito che anima oggi la nostra presenza, quella cioè di una banca che investe il 95% di quello che raccoglie sul territorio, non fa profitti per le tasche dei soci».

Il direttore Giorgio Berettacon il presidente Giuseppe Maino Giuseppe Maino, presidente della Bcc Milano, fa sintesi sul passato (l’acquisizione della Bcc Bergamo e Valli) e fissa gli obiettivi futuri all’incontro con i giornalisti che precede l’inaugurazione, questa mattina, della nuova filiale bergamasca di Bcc Milano a Palazzo Rezzara in viale Papa Giovanni XXXIII. «Un anno fa abbiamo dato il via a questa operazione straordinaria consci delle sue potenzialità. Oggi possiamo dire di aver pienamente centrato gli obiettivi che ci eravamo dati e di aver posto solide basi per riconsegnare a Bergamo un rande progetto di banca del territorio». «Questa filiale è qualcosa di più di un biglietto da visita – sottolinea Maino -. È sicuramente un abito su misura realizzato su modello milanese ma con stoffa tutta bergamasca per questo intendiamo sviluppare la nostra presenza, dando valore alle tipicità del territorio, alle caratteristiche dell’economia locale, alle eccellenze dell’imprenditoria».

I competitor sul fronte bancario, assicura, non saranno certo le altre Bcc orobiche («con alle spalle tante buone storie cooperative del tutto affini a quella della nostra banca nata a Carugate 70 anni fa») con cui «c’è una matrice ideale comune e la comune appartenenza al gruppo Iccrea. Siamo un’unica famiglia». «Non andremo certo ad aprire sportelli in concorrenza - aggiunge . piuttosto il nostro obiettivo è andare ad occupare quegli spazi presenti oggi a Bergamo che non ha più una banca di riferimento». Spazio, che la Bcc Milano non nasconde di ambire a occupare. «Il credito cooperativo oggi ha una capacità bancaria nazionale intorno al 9%, sarebbe sciocco farci concorrenza quando abbiamo il 91% delle altre banche a cui possiamo far concorrenza».

Gli interni della nuova filiale della Bcc di Milano in largo Rezzara a Bergamo

(Foto di Yuri Colleoni)

La presenza della Bcc Milano sul nostro territorio

L’apertura di una nuova sede in città, tiene a ricordare Maino, è solo una delle numerose azioni compiute dalla Banca in questo primo anno di presenza a Bergamo. Ammontano infatti a oltre 530mila euro le erogazioni liberali stanziate da Bcc Milano per sostenere il territorio, le associazioni, le istituzioni e i tanti progetti sociali e culturali nati nelle comunità.

Sul fronte alle credito, assicurano i vertici della banca, nessuna stretta anche se i numeri della semestrale - chiusa con un l’utile netto in crescita del 36,6% a 30,8 milioni - hanno certificato impieghi stabili a quota 2,58 miliardi (meno 0,1%). «Le richieste di finanziamenti sono indubbiamente inferiori rispetto allo scorso anno, in particolare da parte delle aziende» conferma il direttore generale Giorgio Beretta. «L’incremento rapidissimo dei tassi d’interesse - aggiunge - ha spaventato gli imprenditori che ora sono molto prudenti nel pianificare gli investimenti nel timore di avere difficoltà a rientrare. da parte nostra c’è la volontà e la disponibilità a non far mancare il credito là dove ci sono le condizioni».