Bergamo, in crescita le imprese di servizi

Non si arresta il calo delle imprese iscritte all’anagrafe della Camera di commercio di Bergamo, ma i dati del secondo trimestre 2024 fotografano un andamento più dinamico. Al 30 giugno erano 90.877 le realtà registrate e 82.833 quelle attive, con una perdita di 239 unità rispetto allo stesso periodo del 2023 (-0,3%).

Si conferma, quindi, l’arretramento in atto da due anni, sull’onda di una tendenza di più lungo periodo: a parte il rimbalzo post-pandemia, infatti, è dal 2011 che il numero di imprese attive nella Bergamasca continua a diminuire .

Fra aprile e giugno, però, si sono registrate 1.259 iscrizioni, il 4,7% in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, e 1.172 cessazioni, con un calo del -6,7% su base annua. Questo porta a un saldo positivo di 87 unità, che al netto delle cessazioni d’ufficio sarebbe ancora più alto (+431).

«I dati dell’anagrafe camerale mostrano per il secondo trimestre dell’anno un quadro che testimonia la vivacità del tessuto imprenditoriale bergamasco - commenta il presidente della Camera di commercio, Carlo Mazzoleni -. Il saldo positivo tra nuove aperture e chiusure è particolarmente evidente nel settore dei servizi, come è stato nei due trimestri passati. Proprio in questo settore aumentano anche le consistenze delle imprese attive».