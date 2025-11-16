Bergamo fra le 13 «città intelligenti» segnalate dall’Europa

A dirlo è una classifica della Commissione Europea e realizzata dalla società 1NCE, leader nel settore della connettività e dei software per il web, secondo cui l’Italia figura al quarto posto tra i Paesi membri per il maggior numero di smart city, con 13 città «intelligenti». E fra queste nella lista figura anche Bergamo, insieme ad Alessandria, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento, Firenze, Montieri (Grosseto), Pisa, Napoli e Lecce.

Altro riconoscimento per Bergamo, dunque, che da anni è stabilmente ai primi posti anche dell’ICityRank, la classifica delle città italiane smart elaborata da Forum Pa.

È un elenco a forte trazione del Nord quello che compone le 13 città italiane più all’avanguardia a livello digitale, con ben 8 città, a cui si aggiungono tre capoluoghi del centro (Firenze, Montieri e Pisa) e due del Sud (Napoli e Lecce). È un ottimo risultato per tutto il Paese, che può aspirare anche a scalare altre posizioni. L’Italia è infatti appena fuori dal podio, che vede al terzo posto la Svezia con 14 città digitali, al secondo la Germania, con 15 città, e al primo la Spagna, in vetta con ben 21 smart city. Lo studio comprende in tutto 194 città di 26 Paesi dell’Unione Europea - con l’unica esclusione di Cipro, che non ne possiede - oltre a Regno Unito, Svizzera, Serbia e Turchia.