Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025

Bergamo, il 50% delle Pec «vagliate» dall’intelligenza artificiale

IN CITTÀ . Ogni anno all’Ufficio protocollo arrivano 450mila mail. L’assessore Angeloni: «Così semplifichiamo e liberiamo il personale».

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Ogni anno il Comune riceve 450mila Pec
Ogni anno il Comune riceve 450mila Pec

L’appellativo di «smart city» associato a Bergamo lo si è ormai imparato a conoscere in questi anni. Ma che la Città dei Mille stia diventando all’avanguardia anche nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, forse, non era ancora noto a tutti. A confermarlo però sono i primi dati sulla sperimentazione del software «Sicra Evo» in uso da pochi mesi all’Ufficio Protocollo del Comune, con il quale oggi l’IA legge, reindirizza e archivia istantaneamente circa 225mila di tutte le Pec inviate a Palafrizzoni. Sono il 50% del totale delle mail di posta certificata ricevute dall’Ufficio protocollo, che secondo le statistiche dell’assessorato all’Innovazione e alla semplificazione si aggirano ogni anno attorno alle 450mila unità.

Sono il 50% del totale delle mail di posta certificata ricevute dall’Ufficio protocollo, che secondo le statistiche dell’assessorato all’Innovazione e alla semplificazione si aggirano ogni anno attorno alle 450mila unità

Partito sei mesi fa e finanziato con il Pnrr, quello di protocollazione automatica delle Pec è il primo progetto di applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione amministrativa del Comune di Bergamo. «Il progetto sta dando ottimi risultati, e in prospettiva sarà una rivoluzione – commenta Giacomo Angeloni, assessore all’Innovazione, che venerdì ha presentato l’esperienza all’assemblea annuale di Anci a Bologna –. Questa innovazione ci permetterà di risparmiare tempo e risorse e di sgravare il lavoro del personale».

Per rendersi conto dell’efficacia dello strumento per Angeloni basta fare un rapido calcolo. «Oggi l’Ufficio protocollo conta cinque dipendenti. Considerando 450mila protocollazioni l’anno, significano 90mila a testa. Parliamo di circa 250 pratiche al giorno per ciascun dipendente». Numeri elevati, ma che ora grazie all’Ia si riducono sensibilmente.

L’intelligenza artificiale va usata e non va subita – conclude Angeloni –, e la pubblica amministrazione deve imparare a sfruttarla nel modo corretto»

La tecnologia del software - elaborato dal Gruppo Maggioli, principale software house per la Pubblica amministrazione e già fornitore di Palafrizzoni - nella metà dei casi infatti già ora non richiede l’intervento correttivo del dipendente. Il sistema è «addestrato» a riconoscere il contenuto della mail e a smistarla in tempo zero verso l’Ufficio o la persona interessata. E, a differenza della persona umana, può farlo 24 ore su 24. «In questa fase ci stiamo concentrando a “formare” l’intelligenza artificiale, dandole tutte le istruzioni affinché diventi sempre più autonoma nella protocollazione. La scorsa settimana inoltre è partito un corso di formazione interna per i dipendenti sull’utilizzo dell’Ia», aggiunge Angeloni. Il test durerà un anno e si concluderà verso giugno. «Per quella data – precisa – puntiamo ad applicare il software al 100% delle sue potenzialità». In sostanza, di qui a breve tutte le Pec del Comune potrebbero essere protocollate dall’IA. Con un vantaggio che non è solo per i cittadini - «significa avere servizi più veloci ed efficaci», afferma l’assessore - ma anche per lo stesso personale e tutta la macchina amministrativa: «In questo modo l’intelligenza artificiale ci permetterà di ricollocare il personale dove serve di più, negli uffici dove ci sono carenze o dove è necessario un potenziamento. L’intelligenza artificiale va usata e non va subita – conclude Angeloni –, e la pubblica amministrazione deve imparare a sfruttarla nel modo corretto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bologna
Politica
Enti locali
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
governo
Lorenzo Catania
Giacomo Angeloni
comune
anci