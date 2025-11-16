Bergamo, il 50% delle Pec «vagliate» dall’intelligenza artificiale

L’appellativo di «smart city» associato a Bergamo lo si è ormai imparato a conoscere in questi anni. Ma che la Città dei Mille stia diventando all’avanguardia anche nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, forse, non era ancora noto a tutti. A confermarlo però sono i primi dati sulla sperimentazione del software «Sicra Evo» in uso da pochi mesi all’Ufficio Protocollo del Comune, con il quale oggi l’IA legge, reindirizza e archivia istantaneamente circa 225mila di tutte le Pec inviate a Palafrizzoni. Sono il 50% del totale delle mail di posta certificata ricevute dall’Ufficio protocollo, che secondo le statistiche dell’assessorato all’Innovazione e alla semplificazione si aggirano ogni anno attorno alle 450mila unità.

Sono il 50% del totale delle mail di posta certificata ricevute dall’Ufficio protocollo, che secondo le statistiche dell’assessorato all’Innovazione e alla semplificazione si aggirano ogni anno attorno alle 450mila unità Partito sei mesi fa e finanziato con il Pnrr, quello di protocollazione automatica delle Pec è il primo progetto di applicazione dell’intelligenza artificiale nella gestione amministrativa del Comune di Bergamo. «Il progetto sta dando ottimi risultati, e in prospettiva sarà una rivoluzione – commenta Giacomo Angeloni, assessore all’Innovazione, che venerdì ha presentato l’esperienza all’assemblea annuale di Anci a Bologna –. Questa innovazione ci permetterà di risparmiare tempo e risorse e di sgravare il lavoro del personale».

Per rendersi conto dell’efficacia dello strumento per Angeloni basta fare un rapido calcolo. «Oggi l’Ufficio protocollo conta cinque dipendenti. Considerando 450mila protocollazioni l’anno, significano 90mila a testa. Parliamo di circa 250 pratiche al giorno per ciascun dipendente». Numeri elevati, ma che ora grazie all’Ia si riducono sensibilmente.