Bergamo rilancia: con Ludwigsburg alleanza anti-crisi

Un’alleanza strategica che cade in un momento di forte crisi: Bergamo e Ludwigsburg sempre più vicine. Una delegazione tedesca è infatti arrivata in città per la firma, oggi in via Tasso, di una dichiarazione di partenariato tra le due province (la prima di questo tipo), già legate da un rapporto d’amicizia ventennale. Due territori affini, a partire da un tessuto economico simile, caratterizzato da una forte industrializzazione con netta prevalenza di aziende meccaniche, spesso innovative, appartenenti a due regioni, la Lombardia e il Baden-Württemberg, a loro volta accomunate dal fatto di essere fra i «motori d’Europa». «Dopo anni di conoscenza, ora firmiamo un documento in cui dichiariamo la volontà di rendere più concreti i nostri rapporti - sottolinea il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi -. Le nostre realtà sono affini anche dal punto di vista turistico e culturale, con splendide risorse paesaggistiche e architettoniche, oltre che istituzioni universitarie di alto livello».