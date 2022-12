Bonomi: «Prepensionamenti e flat tax bruciano risorse da destinare alla crescita»

«Se tutte le risorse della Manovra fossero state concentrare sull’energia lo avremmo capito». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’assemblea degli industriali di Bergamo a Ranica, nel deposito della Teb, dove è intervenuto in videoconferenza. «La cosa che non ci convince - ha aggiunto - è quando non si fanno alcuni interventi, in particolare sul cuneo fiscale, e le risorse vengono utilizzate per fare altro. Avevamo proposto un taglio di 16 miliardi con due terzi a favore dei lavoratori e un terzo per le imprese. Questo non è avvenuto, riteniamo che le risorse ci siano, ma ci vuole il coraggio di riconfigurare il 4-5% di spesa pubblica».