Bonus assistenti familiari, a disposizione 3,5 milioni di euro

Nuovo avviso da parte di Regione Lombardia per il Bonus assistenti familiari finalizzato all’erogazione di un rimborso per le spese sostenute per l’assistente familiare iscritto in uno o più registri presso gli Ambiti territoriali. La dotazione finanziaria è di 3,5 milioni.

Può partecipare al bando chi sottoscrive il contratto dell’assistente familiare, sia esso la persona assistita, un altro familiare non obbligatoriamente convivente o l’amministratore di sostegno/tutore. L’assistente familiare deve essere iscritto in uno o più registri territoriali. Il destinatario della presente misura è l’intestatario del contratto con l’assistente familiare, sia esso la persona assistita o un familiare non obbligatoriamente convivente, che può essere anche amministratore di sostegno/tutore. La persona assistita, inoltre, può essere rappresentata da un amministratore di sostegno/tutore, diverso dal familiare. Il richiedente del beneficio è sempre l’intestatario del contratto che può essere: la persona assistita, in questo caso presenta la domanda la persona assistita e l’Isee di riferimento è il proprio. Oppure, il familiare per conto della persona assistita intestataria del contratto, ma impossibilitata a presentare la domanda (Isee di riferimento è quello della persona assistita); un familiare anche non convivente, in questo caso l’Isee di riferimento è quello del familiare. Il familiare può ricoprire anche il ruolo di amministratore di sostegno/tutore; un amministratore di sostegno/tutore diverso dal familiare, in questo caso l’Isee di riferimento è quello della persona assistita.

I requisiti

I requisiti di accesso, riferiti all’intestatario del contratto sono: Isee inferiore a 25mila euro (tetto massimo di contributo riconoscibile, non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2.400 euro); Isee compreso tra 25mila e 35mila euro (tetto massimo non superiore al 60% delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione dell’assistente familiare, pari a 2mila euro); contratto di lavoro, regolarmente registrato e in corso di validità.

Come presentare le domande