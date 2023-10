Bonus edilizia, aiuti ad hoc per chi ha un reddito basso

L’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco le istruzioni per richiedere (entro il prossimo 31 ottobre) il contributo a fondo perduto riguardante le spese sostenute (con fattura) dal primo gennaio al 31 ottobre di quest’anno, per gli interventi edilizi detraibili al 90% su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali. Si tratta del contributo introdotto dal Dl aiuti-quater con riguardo al 10% di spese non agevolate, e legato al cosiddetto fondo indigenti, che garantisce un sostegno ad alcune categorie di cittadini, in particolare quelli con un reddito basso, che sono rimasti impantanati, loro malgrado, prima da rallentamenti e stop al credito (in particolare per ciò che riguardava la cessione a terzi) durante i lavori interessati dal superbonus e da altri bonus dedicati all’edilizia, e poi da sopraggiunte difficoltà economiche. L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile oggetto degli interventi edilizi con detrazione del 90%.