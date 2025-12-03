Bonus impresa under 35, al via il contributo mensile

Con la pubblicazione sul sito istituzionale e in Gazzetta ufficiale, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ha dato il via ad un contributo economico destinato alle nuove generazioni (under 35 anni), disoccupati che abbiano aperto o aprano nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, un’attività nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (l’elenco, lunghissimo, è consultabile sullo stesso sito). L’incentivo è pari a 500 euro mensili, corrisposto da Inps per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online su www.inps.it accedendo alla sezione «Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche» raggiungibile attraverso il seguente percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità - Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità - selezionare la voce «Vedi tutti» nella sezione Strumenti - «Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche»; successivamente all'autenticazione con la propria identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns o eIdas) è necessario selezionare «Incentivo Decreto Coesione». Nella domanda vanno inserite le informazioni essenziali sull'azienda (es. la data di avvio), il settore in cui opera e la situazione lavorativa della persona che fa domanda al momento dell'apertura dell'attività sul portale online dedicato.

Presentata la domanda è poi possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. In particolare, accedendo al dettaglio della domanda, nella sezione “Le mie domande” è possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere agli eventuali motivi di reiezione della domanda, presentare domanda di riesame e monitorarne lo stato di lavorazione, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.

