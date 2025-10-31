Burger button
Economia / Bergamo Città
Venerdì 31 Ottobre 2025

Bonus mamme lavoratrici, domande entro il 9 dicembre: come fare

IL BONUS. Pubblicata dall’Inps la circolare con le istruzioni per il beneficio da 40 euro mensili erogato in un’unica soluzione a dicembre.

Sono arrivate le istruzioni dell’Inps per richiedere il bonus mamme da 40 euro al mese, destinato alle lavoratrici con due o più figli. Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare che l’Istituto ha emesso a fine ottobre, quindi entro la prima settimana di dicembre: essendo il 7 dicembre una domenica e l’8 un giorno festivo, il termine ultimo è fissato per lunedì 9. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a questa data, possono invece presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

A chi spetta il bonus

L’Inps ricorda infatti che il Bonus spetta alle madri con due figli, fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio, e alle madri con tre o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Il bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità, ovvero 480 euro.

Il beneficio è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro. L’importo di 40 euro mensili è esentasse e non rilevante ai fini Isee.

Come presentare la domanda

Qui l’accesso al portale Inps dove è possibile presentare la domanda, In alternativa al servizio online, è possibile presentare la domanda tramite patronati o Contact Center.

