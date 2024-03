Bonus mobili anche per chi acquista l’arredo all’estero

Il bonus mobili (prorogato in misura ridotta fino a fine anno) è concesso anche per chi ha sostituito la caldaia o ha acquistato l’arredamento all’estero. Il chiarimento arriva dall’Agenzia Entrate, che specifica come nel primo caso la sostituzione della caldaia, così come l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, restando comunque ben inteso che la sostituzione deve produrre un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente. Per quanto concerne invece l’acquisto di mobili fuori dai confini italiani, si ha comunque diritto alla detrazione documentando la spesa con fattura, pagando (come in tutti i casi) con carta di credito o di debito e producendo la stessa documentazione prevista per gli acquisti effettuati in Italia.

Detrazione che non passa agli eredi

Non è invece previsto il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) delle spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La data di pagamento con le carte è individuata nel giorno di utilizzo delle stesse (indicato nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente. L’utilizzo del bonus non è invece possibile se si paga con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

In cosa consiste il bonus