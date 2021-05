Bonus verde confermato per i lavori straordinari

Confermato anche per il 2021 il bonus verde, ossia l’agevolazione fiscale per tutti i privati (vale anche per i condomini) per la sistemazione di giardini o allestimento di terrazzi verdi. Il bonus, nel dettaglio, permette di recuperare il 36% di quanto speso tramite detrazione di imposta per un massimo di 5000 euro per unità abitativa. Si potranno quindi recuperare fino a 1.800 euro , la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, con la dichiarazione dei redditi del 2022. Quali spese si potranno detrarre? Tutte quelle per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e unità immobiliari e delle pertinenze o recinzioni, le spese per impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e quelle per le coperture a verde e di giardini pensili. Oltre che i costi di progettazione purché relativi a lavori successivamente effettuati.