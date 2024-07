Borse di studio da 800 euro per chi si iscrive agli Its orobici

Chi può beneficiarne

I beneficiari potrebbero essere poco più di un centinaio e, per ogni studente ci sono 800 euro, a cui se ne aggiungono 500 se il corso da frequentare è distante più di 25 chilometri dal luogo in cui risiede. I requisiti per fare domanda sono: non avere più di 24 anni ed essere iscritti o iscriversi al primo anno di corso a partire dall’autunno 2024. Non discrimina, invece, l’istituto scelto. Quelli con una sede in Bergamasca sono 11: Its Lombardia Meccatronica, Its Move Academy, Its Nuove tecnologie della vita, Its Jobs Academy, Its Jobs Factory, Its Leonardo Academy, Its Angelo Rizzoli, Its Cosmo, Its I cantieri dell’arte, Its per le nuove tecnologie per il Made In Italy, Its Agroalimentare.