Bper chiude 5 filiali: a Bergamo, Telgate, Valbrembo, Comun Nuovo e Berbenno

Era un passaggio annunciato e fa parte di quel piano industriale varato mesi fa che prevede la chiusura per Bper Banca di 600 filiali in tre anni, il 29% della rete, l’equivalente di quelle acquistate da Ubi. Anche si tratta solo di una tranche del totale, si tratta sempre di una decisione «dolorosa» per le comunità coinvolte, anche se sul fronte orobico almeno sono Comuni che restano comunque «presidiati» da altri istituti e non sguarniti del tutto. Peraltro la nuova lista annunciata ai sindacati da Bper tocca in maniera non pesante la Bergamasca, con 5 chiusure nel 2023 (con una tempistica ancora da decidere): in tutto il 5% del totale. La banca assicura che non ci sarà «alcuna ricaduta occupazionale».