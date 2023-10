Bper, chiudono 3 filiali in città. Sindacati: no a desertificazione

Le filiali che chiudono nella bergamasca

La Bergamasca era già stata coinvolta a gennaio con lo stop degli sportelli a Bergamo città (uno), Telgate, Valbrembo, Comun Nuovo e Berbenno. Stavolta invece le chiusure riguardano, da metà dicembre 3 filiali in città e 4 minisportelli in provincia. Per il capoluogo, come detto, lo stop riguarda filiali importanti, come quella ex Ubi in Borgo Santa Caterina 6 (clientela spostata in via Suardi), che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i risparmiatori del quartiere e non solo, così come le altre due filiali scelte per lo stop, in via Ruggeri da Stabello 22 (sempre con spostamento clientela in via Suardi) e l’altra ex filiale Ubi di via Camozzi 81 (clientela spostata in piazza Matteotti).