Buono scuola, per chiederlo c’è tempo fino al 12 dicembre

Le famiglie con figli che frequentano, nell’anno scolastico in corso (2024/2025), una scuola paritaria o statale con sede in Lombardia o in regioni confinanti (purché in questo caso lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza) che preveda una retta di iscrizione e frequenza, hanno tempo fino al prossimo giovedì 12 dicembre (entro le ore 12) per richiedere la componente Buono Scuola, il contributo all’interno della dote scuola di Regione Lombardia finalizzato a sostenere le spese scolastiche delle famiglie.

Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda non superiore a 40mila euro

Quanto vale il buono

Il valore del buono non può superare l’entità della spesa effettiva sostenuta per il pagamento della retta di iscrizione e frequenza. Il contributo concorre alla copertura delle spese destinate alle attività curricolari dei percorsi formativi dell’ordinamento scolastico. Non è destinato a spese straordinarie, per le attività extracurricolari e per vitto e alloggio.

Come spendere il buono scuola

Sarà spendibile presso la scuola in cui lo studente frequenterà e terminerà l’anno scolastico 2024/2025. Sarà devoluto per l’intero anno scolastico e non potrà essere frazionato. Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità all’atto di presentazione della domanda non superiore a 40mila euro. Per la richiesta contributo è sufficiente l’autocertificazione.

Come presentare le domande

Le domande vanno presentate esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia, autenticandosi tramite una delle seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale/regionale dei servizi (Cns/Crs). L’avvenuta ricezione telematica sarà comunicata al soggetto richiedente, via posta elettronica, all’indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi. Il messaggio riporterà il numero identificativo della domanda, a cui fare riferimento nelle fasi successive. Informazioni tramite e-mail all’indirizzo: [email protected], oppure tramite il call center regionale: da rete fissa numero verde gratuito 800.318.318 (scegliendo l’opzione 1); da rete mobile o dall’estero numero 02.32323325 (scegliendo l’opzione 1), a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi).

Informazioni nel dettaglio qui