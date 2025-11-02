Burger button
Economia / Bergamo Città
Domenica 02 Novembre 2025

Campionaria, grande affluenza: oltre 67mila visitatori e più di 1.500 vaccinazioni

LA MANIFESTAZIONE. Dal 40° anniversario dell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina alle 1.542 vaccinazioni somministrate nell’ambito della campagna «PreVieni in Fiera», passando per le tante iniziative dedicate a commercio, servizi, e divertimento, questa edizione della Fiera Campionaria si è contraddistinta come un successo trasversale, capace di coinvolgere imprese, istituzioni e comunità in un’unica grande esperienza di partecipazione e condivisione.

Redazione Web
Redazione Web
Modellismo che passione alla Campionaria di Bergamo
Modellismo che passione alla Campionaria di Bergamo

Bergamo

La 46esima Fiera Campionaria di Bergamo chiude i battenti con un nuovo successo di pubblico: con oltre 67.000 visitatori (contro i 65.000 dell’edizione 2024) hanno animato, dal 29 ottobre al 2 novembre, i padiglioni del polo fieristico di via Lunga, confermando la manifestazione come la “fiera delle fiere” e l’appuntamento più popolare del calendario Promoberg.

Notevole incremento di visitatori registrato anche nel singolo giorno festivo del 1° novembre (+4% rispetto all’anno scorso) e tracciato anche dall’aumento del 50% del numero di registrazioni avvenute tramite il sito della manifestazione, rimasta a ingresso libero e gratuito per tutti e cinque i giorni di apertura.

Oltre 200 espositori

Una formula consolidata e vincente che, anche quest’anno, ha coniugato tradizione, innovazione e socialità, offrendo ai visitatori un ricco panorama di oltre 200 espositori provenienti da 16 regioni italiane e 3 Paesi esteri (Croazia, Pakistan ed Ecuador), distribuiti su 16mila metri quadrati tra aree interne ed esterne. La Fiera ha confermato la sua vocazione di grande festa del commercio, dei servizi e delle famiglie, con oltre 40 settori merceologici rappresentati e un palinsesto di eventi eterogeneo e coinvolgente, capace di unire intrattenimento, formazione e cultura del territorio.

Le iniziative

Tra i protagonisti di questa edizione, i sapori e le esperienze che caratterizzano il clima festoso della Campionaria: nel corso dei cinque giorni sono stati venduti 4 quintali (dieci forme da 40 kg ciascuna) di Grana con latte 100% italiano, insieme a 2.000 metri di focaccia, 10 quintali di taralli e alle 3.000 tazzine di caffè offerte gratuitamente dall’event partner Trismoka. E mentre il gusto era di casa, non è mancato lo spirito ludico: il pubblico si è messo alla prova calciando oltre 30.000 calci di rigore nello stand del welcome partner Italian Optic, trasformando ogni tiro in un momento di divertimento e condivisione.

Modellismo al centro

Ampio spazio è stato dedicato alla manualità con l’iniziativa “Modellismo a Bergamo”, che ha riunito i principali gruppi modellistici della provincia; non è mancato l’aspetto artistico e culturale, rappresentato dalla mostra “Bianco e Blu – Tributo ai Puffi” curata da Bergomix; gli amanti del gusto hanno potuto scoprire le migliori produzioni brassicole artigianali nell’area FieramenteBirra, mentre gli appassionati del mondo pet hanno trovato nel Pet Shop & Dog Camp un luogo di spettacolo e formazione.

«La Campionaria si conferma la fiera più popolare del nostro calendario e un punto di riferimento per la comunità bergamasca – dichiara Luciano Patelli, presidente di Promoberg Srl –. Anche alla sua 46ª edizione, il pubblico continua a rispondere con entusiasmo, premiando un format fondato sul connubio tra esposizione e intrattenimento, ai quali, quest’anno, si è aggiunta anche la cultura della prevenzione. L’allestimento dell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina ha rappresentato un momento di forte emozione collettiva e di orgoglio per il nostro territorio».

Lo stand per le vaccinazioni
Lo stand per le vaccinazioni

L’Ospedale da Campo degli Alpini e «PreVieni in Fiera»

Protagonista indiscussa di questa edizione è stata la celebrazione dei 40 anni dell’Ospedale da Campo della Sanità Alpina Ana, eccellenza bergamasca e simbolo di competenza, solidarietà e spirito di servizio per la comunità. Per l’occasione, la struttura è stata allestita integralmente su un’area di 3.600 metri quadrati, diventando presidio di salute pubblica grazie a “PreVieni in Fiera”, la campagna di vaccinazioni gratuite e senza prenotazione promossa sotto l’egida di Promoberg da ASST Papa Giovanni XXIII e ATS Bergamo, in collaborazione con ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest. Con 1.542 vaccini somministrati in due giornate grazie a operatori sanitari distribuiti su 7 linee venerdì e 9 linee sabato 1° novembre, la 46ª Fiera Campionaria ha raggiunto pienamente l’obiettivo della genesi di “PreVieni in Fiera”: portare la salute tra le persone, avvicinando la prevenzione ai luoghi della vita quotidiana e rendendola accessibile e concreta.

Alpini al centro alla Fiera di Bergamo
Alpini al centro alla Fiera di Bergamo

La Trismoka Challenge

Tra gli eventi più attesi nel palinsesto della Campionaria, la Trismoka Challenge ha portato i riflettori sul talento dei baristi e sul valore di una cultura consapevole del caffè. Professionisti e giovani promesse degli istituti alberghieri si sono sfidati in una competizione ad alto tasso di tecnica e creatività: 15 minuti a testa per preparare 4 espressi, 4 cappuccini e 4 bevande creative, davanti a una giuria composta da giornalisti ed esperti del settore e al grande pubblico che ha affollato l’area eventi. Il verdetto finale ha premiato la barista Linda Pennati (16 anni), che si è aggiudicata il titolo di ambasciatrice del vero espresso made in Italy grazie alle creazioni presentate durante la finale del 2 novembre. Secondo posto per Roberta Putti (38 anni) e terzo gradino del podio per Nadia Giacomelli (57 anni, vincitrice dell’edizione 2024 della competizione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

