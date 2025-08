Cane robot in Heineken: «Addetto alla sicurezza»

La scelta del nome è stata semplice - si chiama «Hops» come «luppoli» in inglese - per il resto il nuovo cane del birrificio Heineken di Comun Nuov o è tutto tranne il classico animale da compagnia. L’impianto bergamasco, infatti, è il terzo del brand a dotarsi di uno dei robot della Boston Dynamics, punta di diamante della robotica statunitense, conosciuta proprio per i suoi modelli a quattro zampe ispirati ai cani.

Il robot che controlla la sicurezza

«Grazie a sensori avanzati e all’intelligenza artificiale, Hops riuscirà a monitorare costantemente le linee produttive, individuando perdite d’aria e anomalie meccaniche in tempo reale» commenta Patrick van Erp, direttore della supply chain di Heineken Italia, sottolineando il compito principale che la tecnologia avrà nel birrificio, ovvero migliorare la sicurezza di impianto e lavoratori.

Il robot, infatti, «percepisce segnali impercettibili ai sensi umani» ed è in grado di intercettare potenziali anomalie proteggendo persone, macchinari e prodotto. I sensori di cui è dotato gli permettono di monitorare autonomamente le linee produttive anche durante il funzionamento, evitando di dover fermare la produzione per ispezioni di routine e può accorgersi di eventuali malfunzionamenti in fase iniziale, aiutando a prevenire guasti e ridurre i fermi impianto oltre ad esplorare aree a rischio, normalmente non accessibili agli operatori umani.

Hops, riduce i rischi agendo in tempo reale

Chiara Tacconi, direttrice del birrificio di Comun Nuovo, aggiunge: «Hops ci permette di raccogliere dati oggettivi in tempo reale e continuativamente, agire in modo più tempestivo e preciso e ridurre l’esposizione del personale a situazioni potenzialmente rischiose. L’introduzione di questo tipo di robotica rende il nostro lavoro non solo più efficiente, ma anche più sicuro e sostenibile nel lungo periodo».