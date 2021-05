Cartelle, stop alle notifiche fino al 30 giugno. Pagamenti da recuperare entro il 2 agosto

Si tratterebbe – secondo gli ultimi dati diffusi in Parlamento – di circa 30-40 milioni di atti. Ma date le molte richieste di parlamentari e professionisti non sono da escludere ulteriori interventi nei prossimi provvedimenti che potrebbero andare da una lunga rateizzazione (come chiesto da Cna) fino a un’ulteriore proroga. Anche perché – fanno notare in molti – i pagamenti coinciderebbero con l’avvio dell’esodo estivo.

Questo proprio mentre il governo punta a convogliare verso le zone turistiche del Belpaese la maggior parte degli italiani così da salvare un settore messo in ginocchio dalle chiusure. Il tutto in attesa di una riforma fiscale complessiva già annunciata dall’esecutivo che riguarderà anche la riscossione. Ecco le novità in materia fiscale