Cashback, sui conti correnti in arrivo i primi rimborsi fino a 150 euro

Alcuni bergamaschi hanno già ricevuto un rimborso fino a 150 euro, per aver effettuato almeno 50 transazioni con metodi di pagamento elettronici, tramite carta di credito o bancomat, direttamente negli esercizi commerciali. Ci vorrà qualche giorno per completare l’invio di tutti i bonifici, tenuto conto che ne hanno diritto più di 6 milioni di utenti in tutta Italia.

Ora il cashback si prende una pausa, come previsto dal Decreto Legge del 30 giugno del governo Draghi. In attesa di capire se l’iniziativa verrà riproposta nei prossimi mesi, abbiamo fatto il punto con le associazioni bergamasche dei consumatori, che plaudono all’iniziativa e sono d’accordo con la sua sospensione, in modo che ci si possa dedicare alle criticità sociali emerse anche a causa della pandemia. «Giudichiamo positivamente il cashback di Stato, al quale hanno aderito veramente molti cittadini – commenta Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Allo stesso tempo ci è sembrato corretto non riproporre subito l’iniziativa, in quanto i soldi possono essere utilizzati anche per altre necessità. Dal punto di vista degli acquisti, abbiamo notato che la gente ha preso il cashback come un gioco e di conseguenza si sono incrementate anche le vendite negli esercizi commerciali. Ora speriamo che il governo dia altri segnali alle categorie più deboli, perché c’è la necessità di assistere chi è senza lavoro o chi ha altre problematiche sociali».