Cassa integrazione, nuova impennata: boom di ore per i chimici

Una nuova impennata nella cassa integrazione di novembre per la Bergamasca rispetto al mese precedente, a testimonianza dell’andamento altalenante per le ore autorizzate: dopo un’estate tranquilla e la crescita di settembre, si era tornati in decrescita con ottobre, mentre a novembre le ore sono nuovamente aumentate del +179% rispetto ai 30 giorni precedenti, con 1.337.802 ore richieste.