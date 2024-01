Centri per l’impiego, 176 offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Dagli autotrasportatori ai magazzinieri, dai saldatori agli apprendisti idraulici. E ancora periti informatici, estetiste, ma anche carrozzieri, baristi, oltre a tanti operai che vengono richiesti per settori diversi. Anche per la settimana del 15 gennaio sono 176 e molto variegate le opportunità di lavoro disponibili nei Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi.