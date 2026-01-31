Burger button
Economia / Bergamo Città
Sabato 31 Gennaio 2026

Cercansi elettricisti, le aziende bergamasche aprono le porte agli alunni

L’INIZIATIVA. L’obiettivo è creare un ponte tra scuola e imprese: un format che prevede sia lezioni in aula con esperti che introducono tecnologie o argomenti d’interesse per gli studenti rispetto al percorso di studi, sia un «tour» dello stabilimento per osservare da vicino i processi produttivi e i prodotti.

Matteo Mosconi
Matteo Mosconi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un elettricista in una foto di repertorio
Un elettricista in una foto di repertorio

Gli studenti «mettono un piede» in azienda. Le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi di elettronica, elettrotecnica e automazione dell’Isiss Valle Seriana di Gazzaniga hanno infatti iniziato un percorso di visite guidate in alcune imprese del territorio grazie al progetto «Aziende aperte», coordinato dall’Istituto e dal Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo. Come spiega il presidente del Gruppo, Agostino Piccinali, «è un percorso inserito nella cornice dell’iniziativa “A scuola con i meccatronici”, che ci ha visti allacciare relazioni con scuole tecniche in tutta la provincia».

L’obiettivo è creare un ponte tra scuola e imprese: un format che prevede sia lezioni in aula con esperti che introducono tecnologie o argomenti d’interesse per gli studenti rispetto al percorso di studi, sia un «tour» dello stabilimento per osservare da vicino i processi produttivi e i prodotti. Ciascuna annualità visiterà circa tre aziende. Martedì si è tenuto il primo tour alla Scame Parre da parte delle classi quinte, che visiteranno anche l’Itema di Colzate e l’Aesys di Seriate. Le terze entreranno nelle sedi di Fae Technology a Gazzaniga e al Kilometro Rosso e in quella della Eutron di Pradalunga. Le quarte saranno accolte dalla Lovato Electric di Gorle, dalla Fassi Gru di Albino, dalla Persico di Nembro e dalla Fae con sede a Vertova.

«Ogni azienda - prosegue Piccinali - organizza una visita mirata sugli aspetti produttivi più caratteristici». Insomma, è un’iniziativa per superare il difficile reperimento di manodopera: «Constatiamo che la specializzazione elettronica e soprattutto elettrotecnica non è più ambita, a differenza della meccatronica e dell’informatica. Ma la transizione energetica richiede ancora conoscenza elettrotecnica. L’elettricista è una figura che, anche con l’IA, è e sarà molto richiesto, sia nella manutenzione che nello sviluppo dei prodotti».

«L’attività - spiega la professoressa Monica Maffi, referente per l’Isiss insieme a Fabio Locatelli - mostra ai ragazzi lo stato dell’arte in ambito tecnico e industriale nella nostra valle. La collaborazione tra Confindustria e Isiss prevede anche investimenti per l’ammodernamento dei laboratori, la formazione dei docenti, interventi in classe e attività di orientamento in uscita, sia al lavoro che a percorsi Its o universitari Stem».

