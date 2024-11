ChorusLife, Tino Sana firma gli arredi del Radisson Hotel

Riconosciuta a livello internazionale per la realizzazione di arredi di alta qualità destinati a strutture alberghiere, navi da crociera e complessi comunitari di prestigio, l’azienda bergamasca ha seguito il progetto sin dalle fasi iniziali, partecipando attivamente alla realizzazione delle 107 camere dell’hotel e di gran parte degli arredi appartenenti alle zone comuni.

Il lavoro di Tino Sana si è contraddistinto per l’impiego di un approccio innovativo e tecnologico, che ha incluso l’uso della metodologia Bim (Building Information Modeling) per la gestione e la modellazione del cantiere. Questo approccio all’avanguardia ha garantito un processo progettuale efficiente e di precisione.

«Innovazione e sostenibilità»

«Ogni elemento - spiega la società di Almenno -, è stato finalizzato per riflettere il concept moderno e minimalista che caratterizza lo stile dell’hotel e, più in generale, l’intero progetto di ChorusLife. Il risultato è un ambiente elegante, capace di coniugare estetica, innovazione e sostenibilità». L’aspetto principale di questo progetto, aggiunge Tino Sana, sta proprio nella «visione che unisce tradizione e innovazione, in perfetta sintonia con la filosofia dello smart district di ChorusLife».