Come per scegliere casa: l’App ora trova anche il parcheggio

Come un Airbnb, ma per il parcheggio. In estrema sintesi è questa l’idea alla base di BoxyPark, neonata start up bergamasca che si propone, tramite app, di mettere in contatto chi possiede garage e posti auto con chi li cerca. «Il concetto è proprio questo, l’idea ci è venuta nel dicembre 2023 e a inizio settembre saremo pronti per lanciare la versione web della piattaforma» spiega Luca Petruzzi, 23 anni di Dalmine che, insieme ai coscritti e concittadini Simone De Marco e Davide Vista, sta dando vita a questa idea imprenditoriale.