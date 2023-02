Comelit, spinta internazionale: «Più giovani e donne in azienda»

L’ultimo grande progetto in ordine di tempo, l’impianto di videocitofonia del nuovo complesso residenziale di Sansiri Group (principale sviluppatore immobiliare di lusso della Thailandia) che sorge nell’area metropolitana di Bangkok, con 86 ville unifamiliari in stile «Renaissance revival», simili cioè alla New York di fine Ottocento. «Si tratta di un impianto che si sviluppa su 314 appartamenti garantendo contemporaneamente la sicurezza, l’abbiamo fatto tramite l’installazione del nostro sistema wireless che ha permesso di evitare la posa di chilometri di cablaggio» spiega Silvia Brasi, 54 anni, da quattro anni presidente di Comelit Group, l’azienda di Rovetta specializzata in sistemi elettronici per il controllo e la gestione della casa, che fa capo alle famiglie, Brasi, Barzasi e Lazzari. «Sfida vinta - aggiunge -, la collaborazione con Sansiri Group proseguirà anche nel 2023 per altri complessi residenziali».

Con l’acquisizione, nel novembre 2021 del ramo d’azienda della Pac-Gdx, leader storico dei controlli d’accessi in Gran Bretagna con sede a Manchester, oggi sono 13 le società che fanno capo alla multinazionale «familiare» dell’alta Val Seriana che negli ultimi anni ha incrementato le dimensioni (869 i collaboratori, 794 nel 2020) e il profilo internazionale. «Oggi il nostro giro d’affari si sviluppa per oltre il 65% all’estero grazie alle 10 filiali sparse per il mondo - spiega la presidente - Pur non disponendo dei dati definitivi, chiuderemo il 2022 con un fatturato consolidato di 180 milioni di euro, più 20% rispetto al 2021, grazie a una crescita organica dei nostri principali business».

A breve la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità. «Un obiettivo importante, abbiamo lavorato con grande consapevolezza del valore che avrà per la nostra società - evidenzia la presidente -. I collaboratori, che abbiamo coinvolto nelle diverse fasi, hanno risposto con entusiamo, fornendo anche utili suggerimenti».

A Rovetta, con una vista spettacolare sulla Presolana, il quartier generale della capogruppo. Al lavoro 140 persone, l’inglese (quasi) la seconda lingua. Altre 80 nella sede di Bergamo, cuore del settore ricerca e sviluppo, settore che vede impegnate complessivamente 250 persone e un investimento annuo dell’8,5% del fatturato. «In Italia, che resta il nostro mercato principale, accanto al tradizionale mercato della citofonia, abbiamo acquisito spazi sempre più importanti nella domotica, ma anche nel settore dei sistemi di sicurezza e antincendio».