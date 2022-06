Compasso d’Oro a Delcon per la sua «tecno-bilancia»

La bergamasca Delcon vince il Compasso d’oro 2022 con «Milano», la bilancia per la donazione del sangue nata in collaborazione con il mercato americano. Tutto è partito nel 2018, col primo avvicendamento fra la realtà di Grassobbio specializzata nella progettazione di software e dispositivi medici per la filiera trasfusionale e Cefriel, centro per l’innovazione digitale legato al Politecnico di Milano. Le due realtà hanno iniziato a collaborare su un nuovo prodotto, una bilancia per i centri trasfusionali da testare e mettere a punto Oltreoceano, affinché risultasse funzionale per il New York Blood Center, uno dei centri di coordinamento trasfusionale degli Stati Uniti con cui l’azienda orobica collabora attraverso la start up Delcon Usa. Nonostante i rallentamenti per la pandemia, il progetto è andato avanti e a fine 2020 le prime 12 bilance sono state installate e testate su due bus, centri trasfusionali itineranti utilizzati negli Usa, con sei postazioni di donazione ciascuno.