Conad rilancia: sei nuove aperture nella Bergamasca

complessivo di 309,4 milioni di euro in crescita del 4,9% rispetto al 2022. A livello generale, Conad Centro Nord ha chiuso l’esercizio 2023 in crescita del 6,7% raggiungendo un fatturato di 2,086 miliardi. In aumento anche il patrimonio netto consolidato, pari a 383 milioni (+28,1 milioni sul 2022). Stabile la quota di mercato della cooperativa al 7,5% nei territori dove è presente: in particolare, è leader di mercato nelle province di Reggio Emilia (33,5%) e di Parma (29,2%), e ha quote di mercato a doppia cifra nelle province di Piacenza (17,7%), Brescia (13,1%), Bergamo (12,3%) e Lodi (11,2%).

La crescita

Il personale

I prezzi

Aperture a parte, oggi il tema di fondo oggi è quello dei prezzi dei beni alimentari. Il raffreddamento dell’inflazione sulla spesa, quasi, non si avverte. «Ne siamo consapevoli, così come siamo consapevoli che ci sono prodotti, come l’olio, le conserve di pomodoro, in alcuni casi frutta e verdura che hanno subito oltremodo le tensioni inflattive e che ancora non hanno assestato i prezzi e non dipende da noi». La conseguenza più evidente, ammette, è un cambio di abitudini dei consumatori. Lo scontrino medio non è cresciuto, ma si fa la spesa più spesso e il consumatore, anche chi ha capacità di spesa, è indirizzato a scegliere il prodotto con il valore più basso». Non a caso oggi la sfida, per i big della Gdo, è con l’agguerrito mondo dei discount. «Come Conad - aggiunge Ferrarini - stiamo cercando in tutti i modi di contenere i rincari con un grande lavoro sui prodotti col nostro marchio senza però venir meno alla qualità che per noi resta importante». «La presenza sui nostri scaffali di oltre mille i prodotti “Bassi & fissi”, con uno sconto medio sul prezzo del 20%, va in questa direzione così come le iniziative di sostegno al potere d’acquisto degli italiani, sia sull’alimentare sia su altri comparti del largo consumo su cui investiamo da anni, come parafarmacie, ottici, pet store e distribuzione di carburanti» conclude.