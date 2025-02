Confcommercio compie 80 anni. A Bergamo la festa il 25 maggio

Confcommercio, nata nel 1945, compie 80 anni. Un traguardo significativo che verrà celebrato con una serie di iniziative a livello nazionale e locale, per rendere omaggio al ruolo fondamentale che l’associazione ha avuto nello sviluppo del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni. Un’occasione per ripercorrere la storia del territorio e delle sue imprese.

La festa di Confcommercio Bergamo

Confcommercio Bergamo festeggerà l’evento domenica 25 maggio con tutti i soci, i dipendenti e tutti gli imprenditori, presidenti e consiglieri, che dedicano il loro tempo a far crescere l’associazione, rendendo il sistema più forte e rappresentativo. «Celebrare 80 anni di storia significa non solo ripercorrere il cammino dell’associazione, del territorio e delle imprese che ne hanno fatto parte, ma anche riaffermare la nostra identità e raccontare le conquiste e le trasformazioni che hanno segnato il percorso delle aziende del terziario. Con 80 anni di esperienza, siamo pronti ad affrontare le nuove sfide che l’economia e la globalizzazione ci pongono davanti. Forti della nostra storia, ci mettiamo al servizio delle imprese, certi di poter contribuire alla loro crescita e, di conseguenza, allo sviluppo del nostro territorio», sottolinea Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo.

Punto di riferimento per le imprese

Oggi più che mai, Confcommercio Bergamo vuole essere un punto di riferimento per le imprese, offrendo un’ampia gamma di servizi, convenzioni e opportunità di crescita. Dalle agevolazioni economiche alle consulenze specializzate, dalla formazione per imprenditori e professionisti all’assistenza in materia fiscale, legale e sindacale, fino a una rete di convenzioni vantaggiose pensate per ridurre i costi e migliorare la competitività. Un supporto concreto per affrontare a testa alta le sfide di un mercato in continua evoluzione, a partire dall’idea di impresa, dalla progettazione all’analisi dei costi e business plan, oltre all’accesso ai bandi agli incentivi disponibili. Un’ampia gamma di servizi, costruiti attorno alle esigenze di ogni tipologia d’impresa, dalla più piccola a quella più strutturata, accompagnano la gestione di ogni aspetto aziendale, dall’accesso al credito attraverso la Cooperativa di Garanzia Fogalco, alla tenuta contabile e consulenza fiscale, alla gestione del personale e paghe. Sicurezza sul lavoro ed efficienza aziendale- dalla sostenibilità ambientale alla cyber security- sono priorità irrinunciabili per assicurare un ambiente di lavoro ottimale. Il sostegno alle imprese passa anche attraverso l’innovazione, la digitalizzazione e la formazione, pilastri fondamentali nella crescita di ogni azienda.

Convenzioni per i soci

Le convenzioni per i soci Confcommercio Bergamo abbracciano diversi ambiti, a partire da quello assicurativo, con partner come Generali e Vittoria Assicurazioni per la tutela dell’attività e della persona e Arag per quella legale dell’impresa. Nel settore della mobilità, sconti interessanti per acquisto, leasing e noleggio di veicoli (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Peugeot, Citroën, Opel, DS e Piaggio) oltre a vantaggi esclusivi per autonoleggio (Europcar, Avis, Hertz, Ayvens, Budget, Drivalia, Maggiore, Moveo e Tinoleggio). Il settore finanziario prevede condizioni agevolate su POS e finanziamenti in collaborazione con UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Sella, oltre a sistemi di pagamento innovativi come SumUp, Nexi, Moneynet, Tinaba, Cofidis e Confcommercio Card, sviluppata con Deutsche Bank. Sul fronte delle utilities, Dolomiti Energia e Unoenergy garantiscono forniture da fonti rinnovabili a tariffe agevolate.

I servizi dedicati alla gestione operativa delle imprese spaziano dall’igiene e sanificazione (Hagleitner) alla possibilità di trasformare il proprio negozio in un duty-free ( Stamp), fino ai servizi di traduzione professionale di Federlingue e agli spazi di coworking messi a disposizione da Poste Italiane. Nel settore delle spedizioni e trasporti, Isendu offre tariffe vantaggiose, mentre per il comparto della business information Confcommercio ha attivato una partnership con Cribis. Sconti riservati anche sui carburanti (Q8, Eni e IP). Per la formazione universitaria, Confcommercio ha stretto collaborazioni con l’Università Pegaso e l’Università Mercatorum. Per chi viaggia, sconti esclusivi sui voli di Cathay Pacific, tariffe agevolate per i treni Italo e convenzioni riservate negli hotel Federalberghi.