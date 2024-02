Consegne a domicilio per cibi freschi: Poste alleata con Italtrans-Mazzocco

A realizzarlo è «Mlk Fresh», società nata dalla partnership tra la controllata di Poste Mlk Deliveries e dalla Mazzocco, società emiliana controllata dal gruppo bergamasco Italtrans, punto di riferimento per il mercato del trasporto e della logistica a temperatura controllata.

Il lancio di «PosteGoFresh» segna un nuovo traguardo nella strategia del gruppo Italtrans per offrire soluzioni logistiche all’avanguardia e diversificare l’offerta di servizi: «Quest’anno, l’avvio di una vera e propria joint venture, con l’ingresso di Poste Italiane che ha rilevato Mlk Deliveries – dichiara il direttore operativo di Italtrans, Paola Bellina –. Noi siamo naturalmente molto contenti degli sviluppi. C’è la soddisfazione di aver visto nascere e crescere un’idea che si sta dimostrando vincente e la consapevolezza dell’importanza e della responsabilità di collaborare con un’azienda prestigiosa come Poste Italiane, per un servizio reale alle famiglie del nostro Paese».

L’idea durante la pandemia

Il colosso del trasporto merci e della logistica con sede a Calcinate aveva acquisito la parmense Mazzocco nel 2018 con l’obiettivo di ampliare ancora di più l’offerta di trasporto e raggiungere il servizio di consegna porta a porta. Bergamo è quindi rientrata tra le città pilota su cui è stato testato il progetto lo scorso anno in collaborazione con Poste, mentre l’intuizione risale al periodo pandemico: «L’idea di operare nel campo delle consegne a domicilio è nata nel periodo del Covid – spiega Bellina –. È stato allora, nel 2020, che con la nostra società Deliverit, che già si misurava con l’e-commerce, abbiamo deciso di implementare le consegne porta a porta. L’esperienza col trasporto dei generi alimentari non mancava di certo, ma è stato importante incontrare la società Mlk Deliveries che poteva darci il necessario supporto applicativo, il sostegno tecnologico per gestire il nuovo impegno. Ci siamo trovati bene e la collaborazione è diventata sempre più importante. Per la distribuzione, poi, restando nel gruppo Italtrans è entrata in campo la flotta di Mazzocco, già ben rodata per le consegne del cosiddetto ultimo miglio».

Il braccio operativo