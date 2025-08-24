Conti correnti cointestati, online costi dei servizi quasi dimezzati

Nel caso in cui venga aperto da una coppia, cointestarsi il conto vuol dire non dover pagare le tasse su due conti correnti con titolare unico. I costi medi annui - secondo il raffronto contenuto nell’Osservatorio, scendono a 20,55 euro con le banche online contro i 48 euro delle tradizionali senza dimenticare che un solo rapporto a due intestatari aiuta a semplificare pagamenti e prelievi, concentrando risorse e movimenti che altrimenti sarebbero dispersi su due conti separati.

Quanto costa aprire un conto

La carta di debito incide?

La carta di debito è inclusa in tutti i conti cointestati e ha un canone mediodi 3,13 euro l’anno, nella maggior parte dei casi azzerato. I prelievi dagli ATM della stessa banca hanno un costo medio di 0,19 euro a operazione, mentre presso ATM di altre banche il costo medio sale a 1,45 euro, con una differenza netta tra tradizionali (2,10 euro) e online (0,96 euro). In quasi la metà dei casi in cui il prelievo non è gratuito (41%) è possibile azzerare i costi superando una soglia — spesso 100 euro — o grazie a un numero di operazioni gratuite mensili. Chi effettua spesso movimenti di contante può quindi ottimizzare la spesa scegliendo l’istituto e le condizioni più adatte al proprio profilo.