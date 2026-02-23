Creattiva Spring: torna alla Fiera di Bergamo la kermesse dell’handmade

Per quattro giorni i padiglioni di via Lunga a Bergamo ospiteranno professionisti e hobbisti del «saper fare» , tra corsi, dimostrazioni e novità creative.

Oltre 230 espositori da 18 regioni

Creattiva si conferma evento di riferimento nazionale per l’handmade, con oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni. Non solo perline e ricami, ma storie di creative e creativi che hanno trasformato la passione in lavoro.

Tra le iniziative gratuite (prenotazione online dal 20 febbraio al 3 marzo):

Creattiva Academy (disegno e pittura)

Creattiva Show Lab (nuove tecniche)

Casa Creattiva con Siser (decorazione casa)

Master Stitch (cucito)