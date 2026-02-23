Creattiva Spring: torna alla Fiera di Bergamo la kermesse dell’handmade
L’INIZIATIVA. Dal 5 all’8 marzo torna alla Fiera di Bergamo Creattiva Spring, 33esima edizione della manifestazione dedicata alle arti manuali, organizzata da Promoberg.
Bergamo
Per quattro giorni i padiglioni di via Lunga a Bergamo ospiteranno professionisti e hobbisti del «saper fare», tra corsi, dimostrazioni e novità creative.
Oltre 230 espositori da 18 regioni
Creattiva si conferma evento di riferimento nazionale per l’handmade, con oltre 230 espositori provenienti da 18 regioni. Non solo perline e ricami, ma storie di creative e creativi che hanno trasformato la passione in lavoro.
Tra le iniziative gratuite (prenotazione online dal 20 febbraio al 3 marzo):
Creattiva Academy (disegno e pittura)
Creattiva Show Lab (nuove tecniche)
Casa Creattiva con Siser (decorazione casa)
Master Stitch (cucito)
Benessere e prevenzione in fiera
«Creattiva offre alternative alla frenesia quotidiana, con benefici per il benessere mentale», ha spiegato il presidente di Promoberg Luciano Patelli. Nel weekend della Giornata internazionale della donna torna anche il progetto PreVieni in Fiera, in collaborazione con Asst Papa Giovanni XXIII, Ats e Comune di Bergamo. In programma un punto informativo dedicato al contrasto della violenza sulle donne e alla rete dei servizi attivi sul territorio.
Orari, navette e biglietti
Creattiva si svolge dal 5 all’8 marzo 2026 (9.30-18.30, domenica chiusura 17.30). Confermate le navette gratuite da stazione e aeroporto di Orio al Serio, oltre a corse Atb dedicate. Info e biglietti online: www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva .
