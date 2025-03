Creattiva torna a Bergamo: weekend all’insegna delle arti manuali

Da giovedì 6 a domenica 9 marzo 2025 in Fiera Bergamo tornano i colori e la fantasia dell’edizione primaverile di Creattiva, l’attesissima fiera internazionale delle arti manuali by Promoberg. Si tratta del 31esimo appuntamento a Bergamo per il salone dedicato al «fatto a mano», ai quali si aggiungono le edizioni allestite dal 2012 anche alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Sui 15mila metri quadrati al coperto del centro espositivo di via Lunga, saranno come sempre decine e decine di migliaia le persone che arriveranno a Bergamo da tutta Italia, trovando tutto il necessario per realizzare con le proprie mani dei prodotti unici da indossare, tenersi in casa o regalare alle persone più care.

Stand da tutta Italia, c’è anche l’Europa

Quest’anno l’edizione primaverile è animata da 233 imprese - una ventina quelle straniere -, provenienti da ben 18 regioni italiane e 10 stati esteri. La Lombardia come da tradizione si conferma la regione più numerosa, con 90 realtà provenienti da tutte le province, tra le quali svetta quella di Bergamo (con 29 imprese è la più rappresentata in assoluto), seguita nelle prime posizioni da Milano (23 imprese), Lecco (10) e Brescia (8). Sul secondo gradino del podio regionale il Veneto (31 imprese), terza l’Emilia-Romagna (19 imprese); seguono la Toscana (15) e il Piemonte (14 imprese). La Spagna si conferma lo stato estero maggiormente rappresentato, con 5 imprese. Seguono India e Repubblica San Marino (2 imprese a testa), Cile, Ecuador, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria.

Creattiva, uno scatto delle passate edizioni Creattiva, uno scatto delle passate edizioni Creattiva, uno scatto delle passate edizioni

Tra i tantissimi eventi collaterali, come sempre ci sono le immancabili novità. Qualche esempio: l’installazione che accoglie il pubblico all’ingresso della manifestazione “Tu chiamale se vuoi emozioni”, progetto realizzato dall’associazione Arianna di Castelgomberto (Vi); Casa Creattiva (main partner Siser), nuova area (pad. B) by che si aggiunge a quelle storiche by Promoberg, con numerosi corsi gratuiti: Creattiva Show Lab, Creattiva Academy, Master Stitch; e l’Area Ricamo, che sta catturando sempre più appassionate/i. (NB: vedasi sezione approfondimenti).

Area corsi by Promoberg (Pad A e B)

Novità Casa Creattiva (main sponsor Siser), il luogo perfetto per dare vita alle mille sfaccettature della creatività! Nell’area Corsi si possono scoprire materiali unici, imparare nuove tecniche e trovare ispirazione per tanti nuovi progetti futuri. Uno spazio pensato per sperimentare, divertirsi e condividere la passione per il fai-da-te.

Gli altri corsi «storici»

Creattiva Show Lab, spazio gratuito, nel padiglione B (a cura di Lara Vella) per corsi e intrattenimento con i quali imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi, come, per citarne alcuni, rose in juta, sneaker fiorite, braccialetti, ciondoli in patchwork. La partecipazione ai corsi è gratuita, previa iscrizione da effettuare sul sito della manifestazione

Con l’area Creattiva Academy, area gratuita nel padiglione A (curata da Tommaso Bottalico) ci si confronta con tutto il mondo del disegno e della pittura. Tante le opportunità per imparare, durante i quattro corsi di scena ogni giorno, nuove tecniche o migliorare quelle che già si conoscono, tra acquarelli, pastelli e teorie dei colori.

Anche l’area Master Stitch (sempre gratuita) dedicata al mondo del cucito, in tutte le sue sfaccettature. Tra le caratteristiche più interessanti dell’area, l’attenzione dedicata all’upcycling, ovvero l’arte di ridare vita agli oggetti non più utilizzati, nell’ottica di un riciclo che fa bene all’ambiente. In collaborazione con i partner Juki e delVecchia, con progetti di cucito creativo legati al sostenibile. Nella giornata di giovedì̀ si aggiunge un imperdibile corso di cucito sartoriale tenuto dalla maestra accademica Federica Carone, vincitrice del Manichino d’oro 2024, concorso nazionale dell’Accademia Nazionale dei Sartori dedicato alla sartoria femminile

Area ricamo

A Bergamo Creattiva la più grande e qualificata presenza di maestre di ricamo e merletto provenienti da tutta Italia. Quasi 40 gli stand presenti in fiera collocati lungo la Galleria Centrale del polo fieristico di Bergamo, di fronte all’ingresso principale. Per tutti i visitatori ci sarà la possibilità non solo di poter ammirare dei manufatti di straordinaria bellezza, ma anche di assistere alle dimostrazioni e cimentarsi nella lavorazione seguendo gli appositi corsi. Spazio per la ricchezza e varietà’ delle produzioni tradizionali italiane dal ricamo classico al merletto a fuselli; ma grande spazio è riservato anche alle creazioni moderne che coniugano la lavorazione tessile alla creatività secondo lo spirito guida della Fiera Creattiva! E così sarà possibile cimentarsi nella creazione di scatole ricamate, realizzare bracciali a macramè, orecchini a chiacchierino o anche un orsetto ricamato piuttosto che dei bottoni con il filo, fino ad ammirare degli accessori moda moderni realizzati con tecniche di straordinaria eccellenza.

Informazioni utili