Crescono le tredicesime, ma il caro-bollette se le mangia: cala lo shopping

Notizie più agro che dolci per i bergamaschi in vista delle festività natalizie. A Bergamo crescono infatti le tredicesime, ma una grossa fetta delle entrate, secondo Ascom Confcommercio Bergamo, verrà spesa per pagare le bollette. «Quest’anno l’ammontare complessivo della tredicesima 2022 in Bergamasca ammonta a 643,8 milioni di euro, con una crescita del 6,5% rispetto a un anno fa, un dato reso possibile dall’effetto dei maggiori occupati in città e in provincia – fanno presente da Ascom Confcommercio Bergamo –. La media, rispetto a lavoratori dipendenti pubblici e privati e pensionati, che ammontano a 650mila, è di circa 990 euro a percipiente, mentre rispetto al totale della popolazione scende a circa 585 euro a persona ».