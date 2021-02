Crisi Covid, ricavi giù del 25,7% Ma gli artigiani non licenzieranno

Si divide in due il mondo degli artigiani bergamaschi rispetto alle previsioni di ripresa e alle trasformazioni che vivranno nel prossimo futuro. Il 45,9%, infatti, non sa dire come e quando recupererà le perdite e tornerà ai livelli di fatturato pre-Covid, mentre il 54,1% è abbastanza sicuro che occorreranno almeno 13 mesi, da qui in avanti, per poter archiviare questa fase e tornare a un regime «normale». L’incertezza continua ad essere l’elemento centrale di questa lunga fase iniziata lo scorso marzo e non riguarda solo la pandemia. La rilevazione dell’osservatorio delle piccole e medie imprese di Confartigianato Lombardia, svolta fra la fine di gennaio e i primissimi giorni di febbraio, mostra infatti, che anche la Brexit, così come le difficoltà del settore turistico sopra tutti, e i grandi temi della transizione ecologica e digitale contribuiscono a incidere nel lavoro e nelle scelte imprenditoriali, alimentando quel clima di incertezza che pesa sui lavoratori artigiani.