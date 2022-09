Dai funghi i colori per tessuti: è la scommessa eco di Albini

Chi l’avrebbe mai detto che dalle muffe si possono estrarre i colori per tingere i capi d’abbigliamento. Il nome corretto è funghi filamentosi e, nonostante l’aspetto non propriamente gradevole, sono validi alleati sul fronte della sostenibilità . Lo sanno bene Albini_next - l’innovation hub del Cotonificio Albini - e la start-up BGreen Technologies, entrambe con sede al Parco scientifico e tecnologico Kilometro Rosso, che hanno stretto una partnership in chiave «green».