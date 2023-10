Dai saldatori ai progettisti, 248 offerte di lavoro nei Centri per l’impiego

Sono 248 le opportunità di lavoro nei Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi. Diverse le categorie ricercate nel bollettino diffuso dalla Provincia, aggiornato a lunedì 2 ottobre: per esempio, saldatori, carrozzieri, capisquadra nei cantieri e verniciatori. E poi progettisti, addetti escavatori, oltre a tanti operai che vengono richiesti per settori diversi. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro; nel bollettino si possono consultare tutti i dettagli delle offerte e i requisiti richiesti.