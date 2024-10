Dal 18 al 20 ottobre torna «Forme», la rassegna dedicata al mondo del formaggio

Il tema dell’edizione 2024 è «Forme in Italy», per celebrare qualità e unicità dei prodotti italiani, sottolineando il valore apportato al patrimonio culturale, economico, gastronomico, ma anche raccontare il legame tra formaggio e territorio.

Gli appuntamenti

Il Circolino di Città Alta, Da Mimmo, Lalimentari, Il Sole e Bù Bistrot in Carrara ospiteranno, come da tradizione, i ventinove «Cheese labs» in programma: masterclass dedicate al formaggio tenute da professionisti del settore, che proporranno prodotti spesso poco conosciuti, ma estremamente pregati, da abbinare a vini, cocktail e altri prodotti d’eccellenza.

«Ruolo centrale»

«Progetto Forme conferma un ruolo centrale nella creazione di sinergie nel settore, a livello nazionale e internazionale, promuovendo la cultura e la civiltà del formaggio, indagando nuovi scenari anche in settori trasversali come turismo e formazione», spiega Francesco Maroni, presidente del progetto. «Porremo enfasi - prosegue - sul consolidamento del rapporto di collaborazione con le camere di commercio locali: oltre a Bergamo, da sempre al nostro fianco, anche Brescia e Lecco-Como hanno ufficializzato un passaggio istituzionale fondamentale per crescere con sinergie progettuali forti per i territori orobici».