Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo

L’APPUNTAMENTO. Il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici. In via Lunga fino al 2 novembre.

Redazione Web
Redazione Web
Sempre grande successo per la Campionaria di Bergamo. Qui una foto delle scorse edizioni
Sempre grande successo per la Campionaria di Bergamo. Qui una foto delle scorse edizioni

Bergamo

Dal 29 ottobre al 2 novembre torna al polo espositivo e congressuale di via Lunga la Fiera Campionaria di Bergamo, storica manifestazione di Promoberg che porta nel capoluogo orobico il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici.

La manifestazione multisettoriale, tra gli appuntamenti fieristici più longevi e rappresentativi del territorio, torna con una formula che unisce esposizione, intrattenimento e approfondimento, portando nel capoluogo orobico il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici, dal food alle nuove tecnologie per una vita più green e sostenibile.

Accanto alla parte espositiva, un fitto calendario di eventi collaterali animerà la fiera per cinque giorni, con appuntamenti che spaziano dagli incontri promossi dagli Enti Bilaterali alle iniziative di Modellismo a Bergamo, FieramenteBirra, Bergomix e la finale della Trismoka Challenge.

La sanità in fiera

Tra le novità più attese dell’edizione 2025, l’importante presenza legata al mondo della sanità e della protezione civile rappresentata dalla Sanità Alpina Ana che, per la ricorrenza del 40° anniversario dell’Ospedale da Campo, offrirà al pubblico un’occasione unica per scoprire da vicino l’emblema dell’eccellenza bergamasca riconosciuta a livello nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Servizi finanziari
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Promoberg