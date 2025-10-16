Economia / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025
Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo
L’APPUNTAMENTO. Il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici. In via Lunga fino al 2 novembre.
Bergamo
Dal 29 ottobre al 2 novembre torna al polo espositivo e congressuale di via Lunga la Fiera Campionaria di Bergamo, storica manifestazione di Promoberg che porta nel capoluogo orobico il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici.
La manifestazione multisettoriale, tra gli appuntamenti fieristici più longevi e rappresentativi del territorio, torna con una formula che unisce esposizione, intrattenimento e approfondimento, portando nel capoluogo orobico il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici, dal food alle nuove tecnologie per una vita più green e sostenibile.
Accanto alla parte espositiva, un fitto calendario di eventi collaterali animerà la fiera per cinque giorni, con appuntamenti che spaziano dagli incontri promossi dagli Enti Bilaterali alle iniziative di Modellismo a Bergamo, FieramenteBirra, Bergomix e la finale della Trismoka Challenge.
La sanità in fiera
Tra le novità più attese dell’edizione 2025, l’importante presenza legata al mondo della sanità e della protezione civile rappresentata dalla Sanità Alpina Ana che, per la ricorrenza del 40° anniversario dell’Ospedale da Campo, offrirà al pubblico un’occasione unica per scoprire da vicino l’emblema dell’eccellenza bergamasca riconosciuta a livello nazionale.
