Dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria di Bergamo

La manifestazione multisettoriale, tra gli appuntamenti fieristici più longevi e rappresentativi del territorio, torna con una formula che unisce esposizione, intrattenimento e approfondimento, portando nel capoluogo orobico il meglio della produzione nazionale in una quarantina di settori merceologici, dal food alle nuove tecnologie per una vita più green e sostenibile.