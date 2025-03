Dal bibliotecario all’elettricista: le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Bergamasca

Come ogni lunedì, la Provincia ha comunicato le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Bergamasca: sono 115 proposte, dal cuoco al falegname, dall’operatore di call center all’addetto per le pulizie, dal bibliotecario all’idraulico. Diverse opportunità in diverse zone della Provincia, consultabili liberamente tramite il portale recentemente inaugurato.