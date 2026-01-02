Burger button
Economia / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Dalle autostrade alle sigarette, sfilza di rincari. Aumenti anche su diesel, pacchi e tassa di soggiorno

DA SAPERE. Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all’insegna dei rincari.

Per le sigarette la misura dell'aumento sarà per tutte le fasce di prezzo
Per le sigarette la misura dell’aumento sarà per tutte le fasce di prezzo

Con il nuovo anno scatta una raffica di aumenti, in parte legati anche alle misure introdotte dalle legge di bilancio. Nota positiva: non aumenteranno le multe stradali, grazie alla sospensione dell’aggiornamento biennale previsto dal decreto Milleproroghe.

Ecco di seguito gli aumenti - e i rincari scongiurati - in arrivo.

Rialzi al casello

Per i pedaggi arriva l’adeguamento tariffario all’inflazione. E’ pari all’1,5% e viene applicato per la quasi totalità della concessioni autostradali. Fanno eccezione le società Concessioni del Tirreno (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi (autostrade A24-A25 Roma L’Aquila e diramazione Torano-Pescara), per le quali non sono previste variazioni tariffarie a carico degli automobilisti. Sulla concessionaria Salerno-Pompei-Napoli invece le tariffe saliranno dell’1,925%; mentre sull’Autostrada del Brennero - con concessione scaduta e in corso il riaffidamento (la procedura di gara è aperta) - i pedaggi aumenteranno dell’1,46%.

Sigarette più care

La legge di bilancio introduce l’aumento progressivo nel triennio 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Per le sigarette la misura si tradurrà in un aumento del prezzo per tutte le fasce di prezzo: in media circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e circa 40 dal 2028. Gli aumenti scatteranno anche per le sigarette elettroniche.

Diesel più caro

Sempre la manovra stabilisce la parificazione delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante. Di conseguenza, da gennaio scatta una riduzione dell’accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento di quella sul gasolio impiegato come carburante. Considerando anche l’Iva - calcola Staffetta Quotidiana - l’impatto sui prezzi sarà di circa cinque centesimi al litro, portando la benzina a 1,73 euro al litro e il gasolio a 1,784 euro al litro.

Sale l’imposta di soggiorno

Anche nel 2026, secondo quanto stabilito dalla manovra, i comuni potranno incrementare l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive nel proprio territorio, fino a 2 euro per notte. Inoltre, in base ad una norma del decreto anticipi, i comuni della Lombardia e del Veneto a non più di 30 chilometri dalle sedi in cui si svolgeranno i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 potranno istituire l’imposta o incrementarla di massimo 5 euro.

Assicurazioni

Sale al 12,5% l’aliquota sulle polizze accessorie per rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti nuovi o rinnovati.

Tassa sui pacchi

Scatta il contributo di 2 euro sulle spedizioni sotto i 150 euro in arrivo da paesi extra Ue.

Transazioni finanziarie

Raddoppia (dallo 0,2% allo 0,4%) l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax.

Niente rialzi per le multe

Il decreto Milleproroghe sospende per tutto il 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada.

Rinviate Sugar ePlastic Tax

Scongiurata l’introduzione della tassa sulle bevande edulcorate e quella sulla plastica monouso, entrambe differite al primo gennaio 2027.

