Dazi pesanti uniti a un dollaro debole, Zanetti: «Danni immediati alle imprese»

I dazi del 20% annunciati mercoledì 2 aprile dal presidente degli Stati Uniti sulle merci dell’Unione europea scatteranno il 9 aprile e l’agroalimentare sarà tra i settori del made in Italy più colpiti, con rincari per i consumatori americani pari a 1,6 miliardi che si tradurranno in un inevitabile calo delle vendite. A cascata, non trovando sbocchi immediati su altri mercati, l’eccesso di offerta comporterà il deprezzamento delle produzioni. Se a tutto questo si aggiunge il rischio che aumenti il cosiddetto «italian sounding», cioè la diffusione di prodotti che rievocano quelli italiani, ma che nulla hanno a che fare con gli originali, è chiaro che il protezionismo di Trump farà non pochi danni.