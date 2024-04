Denuncia dei redditi, ecco la precompilata e sarà più semplice

. Tramite Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi si può accedere ai propri dati per il momento solo in consultazione . Dal 20 maggio al 30 settembre si potrà invece accettarli così come sono, integrarli o modificarli. Il fisco ne ha pre-caricati quasi 1,3 miliardi . La stragrande maggioranza sono spese sanitarie, seguite da premi assicurativi , certificazioni uniche di dipendenti e autonomi , bonifici per ristrutturazioni, interessi sui mutui , spese scolastiche.

I dati

Tra le novità di quest’anno, i dati relativi ai rimborsi per il «bonus vista», quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale. Tutte voci che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi: contributi previdenziali, spese universitarie, per gli asili nido, per gli interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali. La modalità ordinaria usata per la precompilata fino allo scorso anno resta disponibile, ma i contribuenti potranno optare per quella semplificata visualizzando i dati all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alle nuove sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: «casa e altre proprietà», «famiglia», «lavoro», «altri redditi», «spese sostenute». Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate, saranno riportate in automatico all’interno del modello. Nuova anche la possibilità di ricevere eventuali rimborsi fiscali direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta come datore di lavoro o ente pensionistico, selezionando la voce «nessun sostituto». L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.