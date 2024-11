Design e arredamento, torna il Salone del Mobile alla Fiera di Bergamo

Confermati i “due tempi” del Salone, che consentono alle imprese di organizzare al meglio l’operatività, e ai tanti appassionati del settore di poter scegliere quando visitare con tutta calma uno degli appuntamenti di riferimento in Italia destinati al grande pubblico. la manifestazione di svolge quindi da sabato 16 a lunedì 18 novembre e da venerdì 22 a domenica 24 novembre in Fiera Bergamo con oltre 10mila metri quadrati di esposizione, ottanta imprese e 110 brand.

Oltre alla ricca area espositiva con le ultime novità e le nuove tendenze di una filiera in costante evoluzione, in agenda ci sono numerosi eventi e talk con i protagonisti del design made in Italy, realizzato anche quest’anno con la collaborazione della Fondazione Architetti Bergamo.

Salone del Mobile: 110 brand tra i più significativi del settore in mostra Il Salone torna con un’edizione ricca di novità e ispirazioni per l’arredo e il design, nel segno del «Se ci sei tu, è differente!», lo slogan scelto per sottolineare il ruolo centrale degli espositori, che con le loro competenze e storie professionali frutto di un mix tra tradizioni e innovazioni, sono i protagonisti indiscussi dell’evento. Tra le proposte, non mancheranno eventi vari, tra cui i gettonatissimi show cooking.

Numeri e tendenze del Salone del Mobile

Complessivamente sugli oltre 10.000 metri quadrati del salone (padiglioni A e B), i visitatori troveranno 110 brand tra i più significativi del settore, messi in bella mostra (ma tutti da toccare con mano) da 80 imprese, in rappresentanza di 7 regioni. Il primato regionale spetta alla Lombardia, rappresentata da oltre 60 espositori, tra cui svettano quelli targati Bergamo (oltre 40 realtà). Seguono Veneto, Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia e Basilicata.

Il Salone presenta anche diverse soluzioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico, con tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico, l’isolamento termico e la produzione di energia da fonti rinnovabili Tra i vari settori merceologici della filiera del mobile e dei complementi d’arredo, la cucina si conferma un must della casa, anche quale spazio dedicato alla convivialità. Ma grande attenzione anche alle soluzioni più innovative per la zona giorno e notte, all’arredo bagno, fino alle proposte per l’outdoor e il benessere domestico, con saune, piscine, idromassaggio e vere e proprie beauty farm integrate nell’ambiente casa. Il Salone presenta anche diverse soluzioni per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico, con tecnologie all’avanguardia per il risparmio energetico, l’isolamento termico e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Al Salone del Mobile di Bergamo stand e talk

Info utili

Orari: feriali, 18 - 22; sabato e domenica, 10.30 - 20

Ticket ingresso Salone: intero 8 euro (online 7 euro); ridotto (over 65 anni) 5 euro (online 4 euro). Gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni compiuti.

Info, programma e ticket: www.fieradelmobile-bergamo.it

Gli incontri

Sabato 16 novembre

L’apertura del programma nell’area Talk (ore 15:00) è affidata a Maurizio Riva, amministratore delegato di Riva 1920 e Compasso d’Oro alla carriera 2024, con un incontro dal titolo “L’Arte della Semplicità: Maurizio Riva, il ’Falegname’ che ha Conquistato il Compasso d’Oro” Riva presenterà in fiera anche un esemplare dei suoi celebri tavoli Kaori, realizzati con legno millenario di 50mila anni, simbolo della filosofia aziendale che coniuga design, sostenibilità e qualità artigianale. Riva 1920 incarna l’eccellenza dell’artigianato italiano, specializzata nella creazione di mobili in legno massello. Con un forte impegno per la sostenibilità, l’azienda utilizza legni pregiati e antichi per realizzare i propri pezzi d’arredo

Sempre sabato 16 novembre, atri due importanti appuntamenti. Dalle 17.30 alle 18.30, l’imprenditore bergamasco Isidoro Rino Fratus racconterà la sua esperienza “Dall’Officina al Successo Globale – Storia di un Innovatore del Made in Italy”. Fratus ha contribuito al successo di importanti marchi dell’illuminotecnica italiana, tra cui Artemide, e ha guidato il rilancio di brand internazionali come Alias e MDF. La sua ultima sfida è Dehomecratic, un nuovo brand ispirato al genio del designer bergamasco Giandomenico Belotti, lanciato in collaborazione con Luca Carminati.

Dalle 18.30 alle 19.30 con tema “Dall’Idea alla Creazione”, Luca Carminati rivive il Genio di Belotti in Dehomecratic.

Omaggio a Pio Manzù

Domenica 17 e lunedì 18 novembre: Omaggio a Pio Manzù, icona del design italiano. Giacomo Manzù, figlio di Pio e Presidente della Fondazione, animerà i Design Talk di domenica 17 e lunedì 18 novembre, presentando l’eredità del padre e il suo contributo fondamentale al design italiano. Pio Manzù, figura di spicco del design italiano, ha lasciato un segno indelebile con progetti innovativi e funzionali, come appunto la Fiat 127, l’orologio Cronotime per Alessi, il contenitore multi-accessorio per Kartell; il progetto della lampada Parentesi, poi sviluppato da Achille Castiglioni e prodotto da Flos, è un esempio di design senza tempo, premiato con il Compasso d’Oro ADI nel 1979. La Fondazione Pio Manzù porta avanti la sua eredità, promuovendo la ricerca e l’innovazione nel design, con particolare attenzione ai materiali, ai processi produttivi e alla mobilità sostenibile.

Giacomo Manzù, figlio di Pio e Presidente della Fondazione, animerà i Design Talk di domenica 17 e lunedì 18 novembre, presentando l’eredità del padre e il suo contributo fondamentale al design italiano Venerdì 22 novembre

Dall 18 alle 19: La robotica nel manufatturiero, con l’intervento del Prof. Davide Polotto, Politecnico di Milano – MIA Lombardia. Dalle 19.15, con “ME-TO-DO: un metodo per la vita”, la presidente della Fondazione Albini Paola Albini porterà dentro il Metodo Albini attraverso il progetto della Metropolitana 1 di Milano, per scoprire come un approccio nato per dare ordine e chiarezza a un’opera complessa possa ispirare la vita quotidiana e professionale. Un racconto che svela come il design possa diventare filosofia di crescita e trasformazione, per sviluppare competenze, autonomia e pensiero critico applicabili in ogni ambito.

Il Salone del Mobile è in programma alla Fiera di Bergamo dal 16 novembre A seguire, “Joe Colombo: il suo design e il suo jazz”: Nicola Fiorato, amministratore delegato di Codiceicona, celebra un designer e jazzista il cui spirito libero e creativo ha lasciato un segno indelebile. Ci porterà attraverso Milano e il jazz, in un legame che affonda le radici nei primi anni del Novecento e ha influenzato intere generazioni di designer e architetti. Colombo, con questa sua passione, ha creato oggetti iconici, tra cui il carrello porta vinili, sintesi perfetta tra cultura e design. L’evento sarà accompagnato da un concerto jazz.

Sabato 23 novembre

Dalle 17.30, Ilaria Marelli e Franco Raggi animano “Strategie e procedure: il progetto di prodotti e d’interni”. Ilaria Marelli, architetto, designer e lecturer, racconterà come il colore possa diventare uno strumento di espressione e innovazione, capace di dare personalità ai prodotti, creare atmosfere e diventare identità visiva, ma anche comunicare ed emozionare. L’architetto e designer Franco Raggi illustrerà invece le sue riflessioni sul valore del progetto come narrazione e miglioramento, perché un progetto ben riuscito non solo funziona, ma racconta e arricchisce, trasformando oggetti e spazi in visioni poetiche e critiche del mondo.

Salone del Mobile: ampio spazio alle cucine Domenica 24 novembre

Dalle ore 17, spazio alle ricerche su tecnologie e innovazione applicate al design del CIID-Copenhagen Institute of Interaction Design. In “L’innovazione centrata sulla vita. Tecnologie digitali e creatività per un mondo più rigenerativo”, la direttrice Simona Maschi e la designer e docente Joey Huang faranno scoprire progetti e ricerche di un istituto in cui studenti e professionisti immaginano un mondo più sostenibile, esplorano nuove tecnologie e materiali e creano soluzioni rivolte al futuro.

Eventi tra gli stand

Veneta Cucine: mobili e show

Degustazione vini Biologici - Le terrazze del Canto è una azienda agricola di Mapello immersa nel cuore di una terra ricca di storia e cultura enologica, rappresentando l’eccellenza della viticoltura biodinamica, dove ogni bottiglia racconta la passione e la dedizione dei suoi creatori. Presso lo stand di Veneta Cucine, sabato 16 novembre dalle ore 16:00 l’azienda agricola proporrà un viaggio sensoriale che celebra l’eccellenza dei prodotti locali, tramite una degustazione di vini biologici.

Show cooking con Mirko Ronzoni

Mirko Ronzoni unisce tradizione e innovazione, con una cucina basata su tecnica e ricerca maniacale delle materie prime. Durante l’evento Salone del Mobile di Bergamo condividerà la sua visione culinaria e uno stile di vita improntato alla cucina d’autore. Presso lo stand di Veneta Cucine, domenica 24 novembre dalle ore 16:30 Mirko Ronzoni presenterà creazioni uniche, tra cui “Casoncello, Lime e Mandorla su Beurre Blanc e Parmigiano”, il cocktail “Spritz Ronzoniano for Veneta Cucine” e la sua versione analcolica.

Show cooking con Pasticceria B onati

Andrea Bonati offre una pasticceria inclusiva e personalizzata, con dolci classici e alternative senza glutine e senza lattosio, pensati per soddisfare gusti e esigenze in continua evoluzione. Presso lo stand di Veneta Cucine, domenica 17 novembre dalle ore 16:30 Andrea Bonati presenterà l’appuntamento Arreda il tuo Natale con il cioccolato dove imparerai a trasformare il cioccolato in decorazioni natalizie uniche. esigenze in continua evoluzione.

Salone del Mobile: un giro tra gli stand, alla scoperta dei tanti incontri sul design Con Nuovarredo al salone anche Anna Falchi e la chef stellata Antonella Ricci

Presso lo stand di Nuovarredo, appuntamento da non perdere quello in programma venerdì 22 Novembre, quando dalle ore 18:30 il pubblico potrà incontrare la nota attrice e conduttrice Anna Falchi (testimonial) e assistere allo show-cooking della chef stellata Antonella Ricci.