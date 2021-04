Despar, chiusi tutti i supermercati. Quattro negozi e 60 addetti a casa nella Bergamasca

È arrivato così l’ultimo giorno di attività per i supermercati del gruppo bresciano Alco Spa, che conta 60 dipendenti nella nostra provincia, suddivisi su quattro negozi, situati a Chiuduno, Lovere e Bergamo, con due punti vendita in via Furietti e via Suardi (quest’ultimo aveva già chiuso lo scorso 13 marzo).

I lavoratori devono ancora ricevere lo stipendio di dicembre e con marzo gli arretrati salgono a quattro mensilità, oltre alla tredicesima. «Esprimiamo forte preoccupazione per la chiusura di tutti i punti vendita e per la perdita di reddito dei lavoratori – commenta Luca Riva, di Fisascat Cisl Bergamo -. Dal primo aprile si prospetta l’intervento degli ammortizzatori sociali con la cassa Covid e successivamente chiederemo la cassa straordinaria al ministero del Lavoro. Nel frattempo vediamo come evolverà la situazione e se le trattative con altri gruppi della grande distribuzione, in corso già da diversi mesi, porteranno ad una conclusione positiva della vicenda. Continueremo ad incalzare l’azienda e investiremo risorse in progetti di politiche attive per la riqualificazione professionale dei lavoratori, in collaborazione con gli enti di formazione sindacale».