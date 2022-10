Dipendenti di ditte artigiane, bonus per nido e libri scuola

Voucher per i libri di testo dei figli, indennità per pagare la retta dell’asilo nido dei più piccoli così come un importante contributo dedicato direttamente ai dipendenti che studiano e contemporaneamente lavorano. Sono numerose le prestazioni riservate agli studenti figli di dipendenti di aziende artigiane del territorio, che risultino regolarmente iscritte agli enti bilaterali del settore, Elba, (Ente lombardo bilaterale dell’artigianato) e Wila (Welfare integrativo lombardo dell’artigianato). In provincia di Bergamo le prestazioni di Elba e Wila riguardano circa 24mila persone al lavoro in 6.500 imprese. I sostegni economici riguardano tutti i comparti tranne quello dell’artigianato edile che conta su un sistema di erogazione proprio.