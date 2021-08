Disoccupazione al 3% in Bergamasca: record della tenacia durante mesi tragici

Una rincorsa lunga, con le province di Pordenone e Bolzano a contendersi un primato, che ora vede Bergamo svettare da mesi in cima alla classifica (i dati Istat sono del 2020, confermati lunedì 16 agosto dall’Osservatorio del lavoro provinciale). Detenere il tasso di disoccupazione più basso d’Italia per la nostra provincia, il 3% (percentuale fisiologica, che tradisce la quasi piena occupazione), non è solo motivo di vanto, ma il risultato di un riscatto quasi «feroce», un segnale che questa terra così martoriata dal Covid ha voluto dare non solo a livello economico, ma anche politico e sociale, a partire proprio dai mesi più tragici della pandemia . È questa l’opinione della maggioranza di chi, amministratori, presidenti di associazioni, imprenditori, ha commentato quest’ultimo emblematico primato.

Tra i primi a commentare Gianfranco Gafforelli presidente della Provincia che è stato l’ente che due giorni fa ha certificato e confermato il dato del primato: «Un risultato eccezionale di questo genere raggiunto in un momento così drammatico significa che tutti gli attori del territorio hanno lavorato bene e insieme, per raggiungere un risultato che ci auguriamo si consolidi ancora e duri a lungo». Gli fa eco il sindaco di Bergamo Giorgio Gori : «Se pensiamo a cosa è stato il 2020 per Bergamo e nonostante ciò negli stessi mesi si arrivi alla quasi piena occupazione, il dato è straordinario, «figlio» del fatto che qui abbiamo una ricchezza di tessuto produttivo che non ha uguali in Italia, e che sono stati compiuti passi avanti significativi nell’allineamento tra domanda e offerta. In particolare nell’istruzione tecnica sono nate esperienze particolarmente virtuose che ora danno i loro frutti».