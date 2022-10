Dispensa Re-Store, la spesa anti-spreco per i più bisognosi

È stata inaugurata la Dispensa Re-Store, bottega circolare che ha aperto i battenti in città in via Mozzi 6, dove sarà possibile fare la spesa gratis solo di eccedenze alimentari. Il progetto di Comune, Namasté e Foria nasce con tre obiettivi: sensibilizzare la cittadinanza alla lotta allo spreco alimentare, sostenere famiglie e persone in difficoltà e creare una scuola di commessi e magazzinieri per persone con disabilità da inserire nella grande distribuzione organizzata. Dispensa aperta a tutti lunedì e giovedì (17-19,30) dal 7 novembre: frutta e verdura fuori calibro o non perfette esteticamente, freschi vicini alla scadenza e prodotti a lunga conservazione con packaging rovinato o altri difetti che li rendono non commercializzabili, ma ancora buoni.