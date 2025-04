Dote Scuola, finestra per il materiale didattico

All’interno del grande capitolo nella nuova Dote Scuola regionale, si è aperta la finestra per la richiesta di contributo per l’acquisto di materiale didattico per l’anno scolastico e formativo 2025/2026. Il contributo è indirizzato agli studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti Corsi a gestione ordinaria (sia di Istruzione, sia di Istruzione e Formazione Professionale), presso le Scuole secondarie di primo e secondo Grado, statali e paritarie; e Istituzioni formative accreditate. Il contributo vale anche per gli Istituti con sede nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza. Per accedere occorre essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee, richiesto a partire dal primo gennaio 2025 ed in corso di validità all’atto di presentazione della domanda) non superiore a 15.748,78 euro.